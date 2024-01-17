القباج: مراكز علاج الإدمان توفر كافة الخدمات العلاجية للمرضى مجانا وفى سرية تامة

أكدت “نيفين القباج “وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إن الوزارة تستعد لافتتاح مراكز علاجية جديده لعلاج الإدمان في مختلف المحافظات مشيرة إلى أنه تم تقديم الخدمات العلاجية على مدار عام 2023 لعدد 177 ألفا و450 مريضا “جديد ومتابعة” ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم “16023” وعددها 30 مركزا بـ19 محافظة حتى الآن..جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى اجراتها الوزيرة بمشاركة وزير الصحة والسكان الدكتور “خالد عبد الغفار” لمركز إمبابة لعلاج الإدمان ، وذلك للوقوف على أخر الإستعدادت تمهيدا للإفتتاح الرسمي، حيث تم إنشاء المركز بالشراكة بين الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة ، وصندوق مكافحة الإدمان .

وأوضحت الوزيرة أن الخدمات العلاجية بجميع المراكز تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة ، وفي إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان أشارت “القباج” إلى إنه تم اطلاق ضمن مبادرة “حرفي” لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل “صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة والخياطة والحدادة ،وان إجمالي عدد المتعافين الذين تم تدريبهم داخل ورش التدريب التابعة لمراكز العزيمة لصندوق مكافحة الادمان منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن يقرب من 14500 متعافٍى ، كما تم إطلاق مبادرة ” بداية جديدة “، لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمتعافي الخط الساخن ” 16023 “، بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة الى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة وأن إجمالي قيمة القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه حتى الآن.

وأشارت وزير التضامن إلى أن الشراكة مستمرة مع وزارة الصحة فى العديد من المجالات مثل المسنين والأطفال بلا مأوى وأيضا فى مجال تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة فى والمشروطية الصحية للمستفيدين من برنامج ” تكافل ” وأيضا برنامج “مودة ” للمقبلين على الزواج وأيضا فى مؤسسات دور رعاية المسنين وإعداد ملفات طبية لهم ووجهت الوزيرة الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على أوجه التعاون المشترك بين وزارتى التضامن والصحة.