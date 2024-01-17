كأس آسيا 2023.. بهدف نظيف عبر منتخب “العنابى” إلى دور الـ16

أصبح منتخب قطر أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائى فى بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023.. عقب فوزه على نظيره منتخب طاجيكستان بهدف دون رد مساء اليوم “الأربعاء”، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

أحرز هدف “العنابى” الوحيد المخضرم أكرم عفيف، فى الدقيقة 17 من عمر المباراة التي أقيمت على استاد “البيت” بمدينة الخور القطرية.

وقام حكم اللقاء قد قام بطرد مهاجم منتخب طاجكيستان أمادوني كامولوف فى الدقيقة 79 ليكمل اللقاء بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة يكون منتخب قطر قد حجز البطاقة الأولى المؤهلة إلى الدور ثمن النهائي للنسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا 2023، بعد أن حقق انتصاره الثاني على التوالي، وعزز صدارته فى المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن وصيفه الصيني، الذي تعادل سلبيا مع منتخب لبنان.

فيما توقف رصيد منتخب طاجيكستان عند نقطة واحدة حصدها من تعادله سلبيا أيضا مع نظيره الصيني فى اللقاء الذي جمعهما يوم “السبت” الماضي، على استاد عبد الله بن خليفة.