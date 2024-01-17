النائب إيهاب منصور يسأل عن تأخر إعلان تشكيل اللجنة النقابية بـ”مفكو حلوان للأثاث”

تقدم النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لوزير العمل بشأن تأخر إعلان تشكيل اللجنة النقابية بشركة مفكو حلوان للأثاث.

وذكر النائب أن العمال فوضوا 7 منهم كتشكيل للجنة النقابية، وتم إرسال الكشف للوزارة من شهر فبراير 2022، لكن حتى الآن لم يتم عمل أي تحرك واضح.

وأضاف منصور: إن اعتماد تشكيل اللجنة النقابية وبدء اجتماعهم مع رئيس الشركة بصورة رسمية سيساهم بشكل كبير في حل العديد من المشاكل ويسهم في دفع عجلة الانتاج، وطالب النائب بموافاته بالإجابة كتابة.