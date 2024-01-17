كأس رابطة الأندية المصرية.. فوز إنبى وسيراميكا على الداخلية والدراويش فى الجولة الثانية للبطولة

في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم “الأربعاء”، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية، على ملعب بيتروسبورت، تمكن فريق إنبي من تحقيق فوزا مثيرا على الداخلية، بهدفين مقابل هدف وحيد.

سجل هدفي إنبي في اللقاء على فوزي في الدقيقة 14، وأحمد صبيحة في الدقيقة 58.

وبعدها بدقيقتين أحرز لاعب إنبي مصطفى دويدار هدفا فى مرماه “نيران صديقة” للداخلية.

وبهذه النتيجة يصبح رصيد كلا الفريقين 3 نقاط كثانى وثالث المجموعة.

وكان فريق الداخلية قد فاز في الجولة الأولى على الإسماعيلي بهدف نظيف، فيما خسر إنبي أمام سيراميكا في نفس الجولة بثنائية دون رد.

وتضم المجموعة الثالثة فرق، إنبي، الداخلية، الإسماعيلي وسيراميكا.

ثلاثية لسيراميكا وهدف وحيد للدراويش

حقق فريق سيراميكا فوزا كبيرا على الإسماعيلى بثلاثة أهدف مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم “الأربعاء”، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة المصرية.

بدأ فريق سيراميكا كليوباترا مهرجان أهدافه في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني في مرمى فريق الإسماعيلي، عن طريق أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف أحمد قندوسى في الدقيقة 60 من الشوط الثاني، ثاني الأهداف، في مرمى الدراويش، وفي الدقيقة 68 أختتم المغربي أحمد بلحاج ثالث أهداف سيراميكا.

وفي الدقيقة 90 نجح ياو أنور لاعب فريق الإسماعيلي في تسجيل هدف الدراويش الوحيد.

وبهذه النتيجة يتصدر فريق سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.