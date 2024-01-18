كأس آسيا 2023.. من جديد سوريا تتعثر أمام أستراليا

تلقى المنتخب السوري هزيمة قد تؤثرة على مسيرته فى البطولة، وذلك أمام نظيره الأسترالي (0-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم «الخميس»، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم.

أحرز هدف اللقاء الوحيد للمنتخب الأسترالي لاعبه جاكسون إيرفين، فى الدقيقة 59 من عمر اللقاء الذي أُقيم ظهر اليوم على استاد «جاسم بن حمد»، بنادي السد بقطر.

وبهذا الفوز يحقق منتخب أستراليا انتصاره الثاني على التوالي، بعد ما كان قد فاز على نظيره المنتخب الهندي بهدفين نظيفين في الجولة الافتتاحية، وتصدر ترتيب المجموعة الثانية (B) بالعلامة الكاملة، برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل إلى دور الستة عشر بغض النظر عن نتائج بقية المباريات.

فيما تُعد هذه هى الخسارة الأولى لمنتخب سوريا، بعد تعادله في الجولة الافتتاحية مع نظيره الأوزبكي من دون اهداف، يوم «السبت» الماضي، وتوقف رصيده عند نقطة واحدة، ويأتى فى المركز الثالث من جدول الترتيب، وتضاءلت فرصه للوصول إلى الأدوار التالية وإن كانت غير مستحيلة، فى انتظار نتيجة المباراة الأخرى بين الهند وأوزبكستان في وقت لاحق من اليوم أيضا.