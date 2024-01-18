التموين تعقد ثالث اجتماعات مشروع ورشتي مع أصحاب ورش الذهب والفضة في الجمالية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم مد مهلة تلقي طلبات ورش الذهب والفضة الصغيرة و المتوسطة للحصول على القرض المقدم من البنك الزراعي المصري الي 31 يناير الجاري بدلا من انتهاءها اليوم الخميس 18 يناير 2024.

وقال الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام خلال الاجتماع المنعقد اليوم مع عدد من أصحاب ورش الذهب والفضة الصغيرة والمتوسطة بمقر مصلحة دمغ المصوغات والموازين في منطقة الجمالية، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر مد مهلة تلقي طلبات الحصول على القرض لجذب أكبر قدر ممكن من أصحاب الورش الصغيرة والمتوسطة العاملة في صناعة الذهب والفضة للحصول على القرض المقدم من البنك الزراعي بقيمة تصل إلى مليون جنيه كحد أقصى لكل ورشة من الورش المتقدمة في المرحلة الأولي وبنسبة فائدة متناقصة 5٪ تسدد على عامين أو 3 أعوام.

وأضاف كمال أن الإجتماع الثالث لمصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تم عقده مع عدد من أصحاب الورش بمنطقة الجمالية وممثلي البنك الزراعي المصري، والذي يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة بالبروتوكول الذي تم توقيعه منتصف ديسمبر الماضي مع البنك الزراعي المصري بهدف تمويل 250 ورشة منها 50 ورشة في المرحلة الأولي.

وأوضح أنه تم التواصل مع البنك الزراعي المصري بشأن قيمة الحد الأقصى للقرض وإمكانية دراسة زيادة القيمة المالية حسب دراسة الجدوي لكل ورشة، مع ضرورة استيفاء كافة المستندات المطلوبة، والتي تعمل على توفير السيولة المالية لشراء الخامة المستلزمة لصناعة الذهب والفضة.

وأشار معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام الي أنه يتم حاليا التحضير لعقد الاجتماع الرابع والاخير للمرحلة الأولي من مشروع ورشتي في مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقصر العيني بحضور قيادات وزارة التموين والبنك الزراعي المصري والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية والصناعات المصرية.