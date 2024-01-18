التموين: مد مهلة تلقي طلبات حصول ورش الذهب والفضة على قرض البنك الزراعي حتي 31 يناير الجارى

أكد الدكتور” ناجي فرج” مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب – أن مشروع ورشتي يمثل قيمة مضافة لورش الذهب والفضة للحفاظ على تلك المهنة و عدم تسريب العاملين بها إضافة إلي تطوير المنتجات التي يتم تصنيعها بتلك الورش…جاء ذلك خلال الإجتماع الثالث الذي عقدته وزارة التموين مع أصحاب الورش في الجمالية حيث أعلنت مد مهلة تلقي طلبات ورش الذهب والفضة الصغيرة و المتوسطة للحصول على القرض المقدم من البنك الزراعي المصري الي 31 يناير الجاري بدلا من انتهاءها اليوم الخميس 18 يناير 2024.

وطالب ” فرج” أصحاب ورش الذهب والفضة الذين حضروا الاجتماع ضرورة التواصل مع زملائهم في القطاع وتعريفهم بأهمية الفائدة من مشروع ورشتي…وقال فرج، أن منطقة الجمالية تضم ما يقرب من 250 ورشة ذهب وفضة سيتم اختيار 50 ورشة منها والتي ستنطبق عليها الشروط الخاصة بالتمويل.

فيما أوضحت المهندسة” مها عبد الحميد “مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، أنه تم تسهيل الشروط المطلوب توافرها لدي أصحاب الورش للاستفادة من التمويل المالي المقدم من البنك الزراعي، حيث تم التغاضي عن تحديد مساحة المنشأة بمساحة معينة.

واضافت “عبد الحميد” أن المستندات المطلوب تقديمها من أصحاب الورش للإستفادة من الحصول على التمويل المالي من البنك الزراعي المصري هي بطاقة ضريبية ، وسجل تجاري، ورخصة صناعة المصوغات وفيش وتشبيه.

وأشارت إلى أنه يتم التواصل المستمر مع اصحاب الورش للحصول على القرض المالي بما يساهم تنشيط جودة عالية تضاهي المنتجات العالمية.

و أكد أحمد فتحي ممثل عن البنك الزراعي المصري فرع القاهرة، أن البنك يدعم الصناعة المحلية بكافة قطاعاتها والتي تعمل على زيادة الدخل القومي المصري مع تنشيط حركة التجارة الداخلية، خاصة المشروعات العاملة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل الذهب والفضة.

وقال فتحي أن البنك الزراعي المصري سيقوم بدراسة حالة كل ورشة من الورش المتقدمة للحصول على القرض من مشروع ورشتي في حالة طلب الحصول على مبلغ أعلى من القيمة المالية المعلنة في البروتوكول.