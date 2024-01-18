محاضرة أخيرة لـ فيتوريا مع لاعبى المنتخب قبل التوجه للملعب لمواجهة غانا

يجرى المدير الفنى لمنتخب «الفراعنة» البرتغالي روي فيتوريا، محاضرة مع لاعبي المنتخب مساء اليوم «الخميس»، قبل التوجه لملعب مباراة «الفراعنة» وغانا في الجولة الثانية من دور المجموعات بأمم أفريقيا، وسيقوم فيتوريا أثناء المحاضرة شرح طريقة اللعب أمام غانا ودور كل لاعب لعد أن يُعلن عن التشكيل الذى سيخوض به المباراة.

فيتوريا كشف بدوره أنه سيجرى بعض التعديلات في التشكيل الأساسي أمام غانا، قائلا: «ربما نُعدل بعض الشئ في التشكيل وذلك ليس بسبب التعادل في مواجهة موزمبيق، ولكن كل لقاء وله متطلباته الخاصة حسب المنافس».

وفي المؤتمر الصحفى قبل مباراة غانا، قال فيتوريا: «مباراة غانا صعبة، خصم جيد ونحن نعلم ما يجب أن نفعله، ولدينا لاعبون رجال على قدر المسؤولية».

وأضاف قائلًا: «نحتاج التزام تكتيكي وقوة في الالتحامات، ويجب على اللاعبين الابتعاد عن الأخطاء التى وقعنا فيها حتى نفوز أمام غانا».

وواصل: «كل مباراة لها ظروف مختلفة عن المباراة الأخرى، نؤدى ما علينا واللاعبون يبذلون قصارى جهدهم، ونعمل للفوز وتحقيق نتائج ايجابية، ونحن على استعداد جيد لمباراة غانا وسنقاتل من أجل الفوز، وأثق في فريقي في المباريات المقبلة، كما أن بطولة أمم أفريقيًا ليست سهلة وهلينا أن نعلم ما سنفعله في المباريات المقبلة».