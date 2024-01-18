رئيس المجلس الصحى المصرى : هدفنا دعم وصقل مهارات الفرق الطبية لتقديم أفضل خدمة ورعاية طبية لمرضى الأورام

أكد الدكتور” محمد لُطيف” الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري إن المجلس يلتزم بدعم وتعزيز الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ووزارة الصحة والسكان لمكافحة الأورام السرطانية، لافتاً إلى أن المجلس يقدم العديد من الخدمات والدعم لتحسين جودة الرعاية الصحية لمرضى الأورام في مصر، بما ضمن صقل مهارات الفرق الطبية لتقديم أفضل خدمة ورعاية طبية لمرضى الأورام في مصر…جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي السادس عشر لسرطان الثدي، وأمراض النساء والأمراض المناعية، تحت شعار “الابتكار والتنوير”، والذى عقدته وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وأكد “لُطيف” أن المؤتمر يُعد فرصة هامة لتبادل الخبرات وصقل المهارات مع الخبراء من مختلف أنحاء العالم في مجالات سرطان الثدي وأمراض النساء والأمراض المناعية، لخلق تغيير إيجابي في مجال مكافحة الأورام السرطانية.