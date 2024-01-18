تكنولوجيا النواب: حصول المصرية للاتصالات علي رخصة 5G يعزز خدمات المحمول

ثمن النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اعلان الشركة المصرية للاتصالات، عن حصولها على أول رخصة لتشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول 5G، بقيمة 150 مليون دولار، ولمدة 15 عامًا، مؤكدًا أن المصرية للاتصالات كيان وطنى عملاق يمتلك بنية تحتية تساهم في تدعيم خدمات المحمول في مصر.

ولفت بدوي إلى أن تقنية 5G ستحدث نقلة نوعية في الخدمات المقدمه للجمهور وستعزز موقع مصر في القارة الافريقيه والشرق الأوسط وتوجه الدولة المصريه في دعم منظومه التحول الرقمي.

وبين رئيس اتصالات النواب أن المصرية للاتصالات تحقق معدلات نمو غير مسبوقة في الاقتصاد الوطني، ومن اوائل القطاعات الناجحه التى تعول عليها الدولة المصريه الكثير في الجمهوريه الجديده ، وتعد الحصان الرابح في المؤسسات الوطنيه المصريه.

وأشاد بدوى بالخطط الاستراتيجية المستقبيله التي وضعتها المصريه للاتصالات تحت قيادة المهندس محمد نصر العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، في السوق المصري، مما جعلها متفرده في تقديم خدمات المحمول وتكنولوجيا الجيل الخامس الذي سيحدث طفرة هائلة.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، عن حصولها على أول رخصة لتشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول 5G، بقيمة 150 مليون دولار، ولمدة 15 عاما.