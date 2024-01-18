رئيس اللجنة القومية لصحة المرأة: المبادرات الرئاسية ساهمت في تطوير منظومة الكشف المبكر والعلاج لمرضى الأورام

أكد الدكتور “هشام الغزالي” رئيس اللجنة القومية لصحة المرأة أن الدولة المصرية نجحت خلال الأعوام الماضية في تطوير منظومة الكشف المبكر والعلاج لمرضى الأورام وخاصة أورام الثدي والأورام التي تصيب السيدات، من خلال المبادرات الرئاسية لدعم صحة المواطنين، فضلاً عن إصدار التوصيات التي أصبحت بمثابة حجر الأساس لوضع استراتيجيات فعاله لمواجهة الأورام السرطانية…جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي السادس عشر لسرطان الثدي الذى عقد اليوم مشرا إلى أن المؤتمر يعكس الإلتزام المحلي والدولي لمحاربة الأورام السرطانية حول العالم.