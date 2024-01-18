مساعد وزيرة التضامن : برنامج طفرة يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة والحد من الهجرة غير الشرعية للشباب

أكدت الدكتورة “ميرفت صابرين” مساعد وزيرة التضامن لشبكات الأمان الاجتماعي أن برنامج طفرة يعد تحولا في حياة الفئات المستهدفة، حيث يقدم لهم تعليما وتدريبا علي المهن المختلفة مما يسهم في إعداد كوادر تناسب احتياجات سوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها، وإيجاد فرص عمل جديدة تتماشى مع المتغيرات التي يشهدها سوق العمل والحد من الهجرة غير الشرعية للشباب…جاء ذلك خلال المتلقي التوظيفي الأول لخريجي برنامج طفرة للتدريب المهني.

وأضافت” صابرين “أن العمل بالبرنامج تم على عدة محاور شملت التوعية، حيث تقوم الرائدات الاجتماعيات والمتطوعين بتنفيذ زيارات ميدانية للأسر للتوعية والإرشاد وشرح العائد من برامج وورش التدريب، وتنظيم الندوات واللقاءات لنشر ثقافة العمل والاستقلال الاقتصادي.

وتابعت ” صابرين” أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولي لبرنامج طفرة التي استهدفت تدريب 3,141 من العمالة غير المنتظمة التي تلقت المنحة الرئاسية في 8 محافظات هي (البحيرة- المنوفية- كفر الشيخ- المنيا- أسيوط- الفيوم- سوهاج- أسوان)، وذلك في مجالات: معاونات المنازل- الخدمات الصحية- الغذائية—صناعة الملابس- الصيانة- وإصلاح التكييف والدش والريسفير.

كما تم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج طفرة في شهر يونيو 2023 واستهدفت 6 من المناطق المطورة بديلة للعشوائيات أهمها الخيالة، المحروسة (1،2) بهدف تأهيل 3000 شاب وفتاة من سكان تلك المناطق، حيث تم الانتهاء من تدريب 1000 شاب وفتاة، وذلك من خلال إقامة العديد من ورش التدريب على المهن المرتبطة بالبيئة المحلية والتي تستجيب لاحتياجات السوق.