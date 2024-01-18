” إيمان كريم “: المجلس شريك مع وزارة العمل لمتابعة استيفاء نسبة الــ 5 % المقررة قانونا لتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فاعليات المؤتمر الأول للتدريب المهني “مشروع مهني (2030)، والذي عقد بالعاصمة الادارية الجديدة ..

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مشاركة المجلس تأتي كونه شريكا مع وزارة العمل في التنسيق مع لجنة التشغيل و التدريب بالوزارة لمتابعة استيفاء نسبة الــ 5 % المقررة قانونا لتدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن المجلس يسعى دوما من خلال استراتيجيته وإدارته وبرامجه والشركاء الذي يتعاون معهم إلى دعم وتطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة على مهارات العمل والانتاج، وتدريبهم على فكر العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت المشرف العام على المجلس أن “مشروع مهني (2030)، خطوة مهمة في تقليل الفجوة بين الشباب وأصحاب الأعمال فيما يخص الحصول على فرصة عمل مناسبة بالنسبة للشباب، وتوفير الموارد البشرية المناسبة لمشروعات أصحاب الأعمال، ومن القلب من كل هذا الشباب ذوي الإعاقة الذي سيكون لهم نصيب في الاستفادة من التدريبات المهنية والعملية المقررة ضمن المشروع.