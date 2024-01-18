تعرف على كأس بطولة الوحدة الودية بأبو ظبى بمشاركة الزمالك

أعلنت الشركة المنظمة لبطولة الوحدة الودية التي ستقام في أبو ظبي بالإمارات، عن تصميم الكأس الذي سيُسلم للفريق الفائز في نهاية البطولة.

ويذكر أن فريق الزمالك يستعد للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبو ظبي، والمقرر إقامتها في الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري، ويشارك فيها أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعد انتهاء هذه البطولة سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، إلى جانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، وستقام المباريات على استاد «آل مكتوم».

كانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبو ظبي ظهر اليوم «الخميس»، لبدء معسكر إعداد في الإمارات تتخلله المشاركة في دورتين وديتين، ويتولى عضو مجلس الإدارة أحمد خالد حسانين رئاسة بعثة الفريق في الإمارات.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولتين كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد، معاذ علاء الدين، عبد الرحمن نفاد، خط الدفاع: محمد عبد الشافي، حاتم سكر، أحمد زكي، محمود حمدي «الونش»، مصطفى الزناري، محمود علاء، حمزة المثلوثي، عمر جابر، خط الوسط: عمرو السيسي، محمد أشرف «روقا»، نبيل عماد «دونجا»، سيد عبدالله «نيمار»، مصطفى شلبي، يوسف إبراهيم «أوباما»، محمود عبد الرازق «شيكابالا»، محمد حسام «بيسو»، محمد السيد، إبراهيما نداي، والهجوم: سامسون أكينيولا، ناصر منسي، عمار ياسر.