كأس أُمم أفريقيا 2023.. مهرجان أهداف فى لقاء غينيا الإستوائية أمام غينيا بيساو

فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم «الخميس»، على ملعب «الحسن واتارا»، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023، حقق منتخب غينيا الإستوائية، فوزا كبيرًا على نظيره منتخب غينيا بيساو، بأربعة أهداف مقابل هدفين،

أحرز لمنتخب غينيا الاستوائية، إيميليو إنسوي الهدف الأول في الدقيقة 21، فيما أحرز استيبان أوبيانغ أوبونو هدف بالخطأ في مرماه «نيران صديقة»، في الدقيقة 37 ليتعادل المنتخبان وينتهى الشوط الأول من القاء بالتعادل الإيجابى.

ومع بداية الدقيقة الأولى من الشوط الثانى، يتقدم لاعب منتخب غينيا الإستوائية خوسي ميراندا، بالهدف الثاني، فى الدقيقة 46، ثم يعود اللاعب إيمليو نسووي ويسجل هدفين لمنتخب غينيا الإستوائية خلال 10 دقائق، فى الدقيقتين 51 و 61، ليصبح أول لاعب يسجل هاتريك فى النسخة الحالية من أمم أفريقيا.

وأحرز خوسيه كوريا، ثانى وآخر أهداف منتخب غينيا بيساو فى اللقاء، فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، ليتصدر منتخب غينيا الإستوائية، ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما بقى منتخب غينيا بيساو بدون رصيد من النقاط فى المركز الرابع والأخير.