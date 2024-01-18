كأس أمم آسيا 2023.. أوزبكستان تهزم الهند بثلاثية نظيفة

انتهت منذ قليل مباراة منتخب أوزبكستان الذى حقق الفوز على نظيره المنتخب الهندي بثلاثة أهداف دون مُقابل، فى اللقاء الذى أُجرى بينهما اليوم «الخميس»، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في كأس أمم آسيا.

وتقدم منتخب أوزبكستان عن طريق لاعبه عباسيك فايزولايف في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، قبل أن يضيف زميله إيجور سيرجييف الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل شيرزود نصرولاييف الهدف الثالث لمنتخب أوزبكستان، واستمرت النتيجة خلال الشوط الثانى على حالها لتنتهى المباراة بإكتساح المنتخب الأوزبكى لنظيره المنتخب الهندى.

وكانت مباريات الجولة بالمجموعة نفسها، قد انطلقت قى تمام الساعة الواحدة والنصف ظُهرًا بتوقيت القاهرة، بلقاء المنتخبين الأسترالى والسوري، والتى انتهت بفوز المنتخب الاسترالى على نظيره منتخب سوريا 1 / صفر.