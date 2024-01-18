كأس أمم إفريقيا 2023.. نيجيريا تحرج كوت ديفوار وسط جماهيرها بهدف نظيف من ركلة جزاء 

بهدف دون رد، حققت نيجيريا فوزا ثمينا على كوت ديفوار، خلال المباراة التي جمعتهما، “الخميس”، على ملعب “الحسن واتارا”، ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا.

أحرز هدف اللقاء الوحيد لاعب “النسور الخضر”، ويليام تروست إيكونج من ركلة جزاء، فى الدقيقة 55 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز، تقاسمت نيجيريا صدارة المجموعة الأولى مع غينيا الاستوائية برصيد 4 نقاط، بعد فوز الأخير في وقت سابق اليوم “الخميس” على غينيا بيساو بأربعة أهداف مقابل هدفين.

كما تجمد رصيد كوت ديفوار عند 3 نقاط الذى يأتى فى المركز الثالث، فيما ظلت غينيا بيساو في المركز الأخير من دون رصيد.

شهدت المباراة ندية من الفريقين حيث اعتمد منتخب نيجيريا على التأمين الدفاعي والهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة على مرمى كوت ديفوار.

فيما جاء الهجوم الإيفواري بلا أنياب خلال فعاليات اللقاء، بعدما تبادل اللاعبين اهدار الكرات أمام مرمى نيجيريا، وسط استهجان كبير من جماهير كوت ديفوار التي احتشدت في جنبات الملعب.

وفي الجولة الثالثة، والتى من المقرر إقامتها يوم 22 يناير الجاري، يلعب منتخب غينيا الاستوائية مع منتخب كوت ديفوار ومنتخب غينيا بيساو مع منتخب نيجيريا، ومن المتوقع أن يكون اللقائين أكثر جدية وإثارة.