كأس آسيا 2023.. فلسطين تحرز أول نقاطها فى البطولة وتتعادل مع الإمارات إيجابيا

تقاسم منتخبا فلسطين والامارات، نقطتى اللقاء الذى جرى بينهما مساء اليوم “الخميس على ملعب “الجنوب”، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا.

وجاءت نتيجة الشوط الأول من اللقاء بتقدم منتخب الإمارات على نظيره منتخب فلسطين بهدف نظيف، سجله اللاعب سلطان العميري في الدقيقة 23 من زمن المباراة، وأهدر اللاعب تامر صيام ركلة جزاء لمنتخب فلسطين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الإمارات بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب الفلسطيني من أحراز هدف التعادل في الدقيقة 50، عن طريق «هدف ذاتي» سجله مدافع الإمارات بدر عبد العزيز، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابى.

وبهذه النتيجة، يرفع المنتخب الإماراتي رصيده للنقطة الرابعة في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، بفارق نقطة عن منتخب إيران صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة أقل، فيما حصد المنتخب الفلسطيني أول نقاطه في البطولة.