كأس أمم إفريقيا 2023.. “الفراعنة” يخطف نقطة مهمة وثمينة من غانا فى سباق الوصول لدور الـ16

حسم التعادل الإيجابي، مباراة منتخبى مصر وغانا بهدفين لكل فريق، بدأ منتخب غانا بالتسجيل عن طريق لاعبه محمد قدوس عندما تلقى تمريره من زميله ساليس عبد الصمد فى الدقيقة 45 وسط تمركز دفاعى خاطىء لدفاع لفراعنة، بعد دقيقة واحدة من خروج محمد صلاح مصابا، ليحل محله مصطفى فتحى لينتهى شوط اللقاء الأول بتقدم منتخب غانا.

ومع بداية الشوط الثانى الذى بدأ بسيطرة واضحة من منتخب “الفراعنة”، وفى الدقيقة 53 يتمكن اللاعب محمد عبد المنعم من احراز هدف لمنتخب مصر، ولكن ألغاه حكم اللقاء الجابونى بدعوى التسلل.

وفى الدقيقة 69 يتابع لاعب منتخب الفراعنة عمر مرموش، كرة أخطأ لاعب منتخب غانا ويليامز فى إعادتها لحارس مرماه لينقض عليها مرموش كالصقر، ويودعها المرمى على يمين الحارس محرزا هدف التعادل لمنتخب مصر.

وفى الدقيقة 70، لم يترك منتخب غانا فرصة للفراعنة أن يسعد بهدف التعادل، ومن خطأ دفاعى مصرى تكرر عدة مرات، أحرز محمد قدوس هدف التقدم لغانا مرة أخرى.

بعدها يسيطر منتخب “الفراعنة” على مجريات اللعب، حيث أجرى فيتوريا عدة تغييرات أنعشت خطوط المنتخب، بنزول تريزيجيه ومروان عطية.

بعدها بأربع دقائق وفى الدقيقة 74، ومن كرة عرضية يمرر تريزيجيه إلى اللاعب مصطفى محمد ليسبق المدافع ويضع الكرة فى المرمى، وسط حراسة3 مدافعين من منتخب غانا.

ويستمر ضغط منتخب الفراعنة بغية احراز هدف التقدم والفوز بالثلاث نقاط، ولكنه لم يتمكن من ذلك لينتهى اللقاء بتعادل الفريقين، ليصبح لقاء الفراعنة مع الرأس الأخضر حاسما لتخطى دور المجموعات.

وبهذه النتيجة يرفع المنتخب الوطني رصيده للنقطة 2 في وصافة المجموعة الثانية، خلف كاب فيردي المتصدر برصيد 3 نقاط، فيما حصدت غانا نقطتها الأولى في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف موزمبيق.