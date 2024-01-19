طلب برلماني بشأن إيقاف تصدير بطاطس التصنيع فورًا حتى 31 مارس

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس الوزراء ووزرا: الاستثمار، التجارة والصناعة، الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إيقاف تصدير صنف بطاطس التصنيع فورا حتى انتهاء الموسم في 31 مارس 2024م.

وأوضحت النائبة أنها استقبلت شكاوى واستغاثات من موردي بطاطس التصنيع بسبب انخفاض إنتاج مصر من أصناف بطاطس التصنيع عن السنة الماضية مما قلل العرض في السوق وبالتالي أثر على ارتفاع الأسعار عن سعر التعاقد بشكل كبير، بالاضافة لارتفاع الطلب الخارجي على بطاطس التصنيع المصرية بأسعار تقارب ضعف أسعار التعاقد مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي،

واستغلت شركات التصدير ذلك وعرضت علي المزارعين أسعار أعلى بكثير من سعر التعاقد عليها بين موردين مصانع رقائق البطاطس والمزارعين لزراعتها لصالح تنفيذ العقود الموقعة بينهم مما أدى لحالة إرتباك كبيرة بالسوق وخلافات بين الموردين والمزارعين ووصل الأمر لعدم قدرة الموردين على منافسة الأسعار المقدمة من شركات التصدير للمزارعين مما أثر سلباً على قدرة قدرتهم على الوفاء بعقودهم مع مصانع رقائق البطاطس، وبالتالي التأثيرعلى الإنتاج وعدم القدرة على تلبية طلبات السوق المحلية من منتجات المصانع.

وحذرت النائبة من أن يؤدي ذلك إلى مشاكل قانونية ومالية واقتصادية بين أطراف العملية الإنتاجية موضحة خطورة مايحدث وما يواجهه موردي بطاطس التصنيع والمصانع من مشكلات ضخمة وخسائر هائلة و تعطل خطوط إنتاجها.

وطالبت بإحالة طلب الاحاطة الى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والزراعة بمجلس النواب واستدعاء وزراء التجارة والصناعة والزراعة وإستصلاح الأراضي وإستصدار قرار إحترازي وعاجل بوقف تصدير بطاطس التصنيع حتي إنتهاء الموسم الحالي في 31 مارس لخطورة إستمرار التصدير وأثره علي غلق مصانع البطاطس وتشريد الآلاف من العاملين في المصانع وفي الشركات الموردة لبطاطس التصنيع.