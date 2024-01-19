كأس أُمم آسيا 2023.. «أسود الرافدين» يُطيح باليابان ويتأهل لدور الـ16 للبطولة

مفاجأة كبيرة حققها منتخب العراق بفوزه على نظيره منتخب اليابان، بهدفين مُقابل هدف، في اللقاء الذى جمعهما ظهر اليوم «الجمعة»، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم.

أحرز لـ«أسود الرافدين» مهاجم الفريق أيمن حسين هدفين في الدقيقتين (5، و45+5)، من زمن الشوط الأول، فيما سجل الياباني واتارو إيندو هدف اليابان الوحيد في الدقيقة (90+4) من عُمر المباراة، التى أُجريت على استاد المدينة التعليمية في منطقة الريان بقطر.

ويُذكر أن منتخب العراق، قد حقق انتصاره الثاني على التوالي في النسخة الحالية لمسابقة كأس آسيا 2023، بعد الفوز على نظيره الإندونيسي (3-1) يوم «الاثنين» الماضي، في الجولة الافتتاحية للبطولة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، متصدرًا ترتيب المجموعة الرابعة (D)، فيما يأتى منتخب اليابان فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، في حين يأتى منتخبا فيتنام وإندونيسيا فى الركزين الثالث والرابع.

وحجز العراق بطل كأس آسيا 2007، الذي حقق أول فوز على اليابان في تاريخ البطولة، مقعدا له في دور الـ16 للنسخة الحالية للبطولة القارية، المقامة في قطر.

وتعد هذه الخسارة هي الأولى لليابان في 26 مباراة خاضتها في دور المجموعات في النهائيات القارية، في حين حقق العراق فوزه الأول على اليابان منذ عام 1982 خلال دورة الألعاب الآسيوية.