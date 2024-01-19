بعد انتهاء أزمة إيقاف القيد فى الزمالك حسم التعاقدات الجديدة

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لإعادة ترتيب الأوضاع داخل الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الحالية بعد رفع الإيقاف عن القيد.

وكانت أزمة إيقاف القيد قد انتهت بشكل رسمي خلال الساعات الماضية، بعدما أرسل الزمالك تحويلات بالغرامات الموقعة عليه للأطراف المتضررة، بالإضافة إلى إرسال فيفا خطابا رسميا لاتحاد الكرة يفيد برفع الإيقاف.

ويدرس مجلس إدارة القلعة البيضاء ملف التعاقدات خلال الفترة الحالية، حيث أن هناك أسماء كثيرة مطروحة مجلس الإدارة أهمهم: أحمد حسام لاعب الجونة، وإلياس الجلاصي لاعب المصري، وناصر ماهر لاعب فيوتشر، وعبد الرحمن شيكا لاعب الإنتاج الحربي، ومحمد شحاته لاعب طلائع الجيش، وهشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري.

كما تجرى مفاوضات من جانب مسئولي الزمالك مع عدد آخر من اللاعبين لم يستقر مجلس الإدارة حتى الآن على الأسماء المقرر ضمها بشكل رسمي في ظل المفاضلة بينهم حسب الاحتياجات الفنية.

وفى سياق آخر، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك مع فريق الوحدة الإماراتي غدا «السبت»، في بطولة الوحدة الودية في مدينة أبو ظبي.