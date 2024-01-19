الروسية ميرا أندرييفا تواصل إحداث صخب فى بطولة أستراليا المفتوحة لتنس

حققت الروسية اليافعة ميرا أندرييفا صاحبة الـ«16» عامًا، إنجازًا ً في التنس بعد أن تأهلت إلى دور ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، بعد تغلبها على الفرنسية ديان باري ضمن منافسات الدور الثالث للبطولة.

وفى مباراة مثيرة استمرت ساعتين و23 دقيقة، تمكنت أندريفا من تعويض خسارتها في المجموعة الحاسمة ضد اللاعبة الفرنسية 1-5، وانتزعت الفوز، وجاءت نتائج الأشواط فى اللقاء كالتالى: 1-6، 6-1، 7-6 (10-5).

وتلعب ميرا أندريفا في الجولة التالية، ضد الفائز في مباراة الأسترالية ستورم هانتر والتشيكية باربورا كرجتشيكوفا.

ويُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها أندريفا في بطولة أستراليا المفتوحة، حيث وصلت في العام الماضي إلى الدور الثالث من البطولة الفرنسية رولان جاروس، والدور الرابع في ويمبلدون، والدور الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة، وتحتل الروسية ميرا أندريفا، المرتبة الـ47 في تصنيفات اتحاد التنس النسائي WTA.