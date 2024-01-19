الـ«كاف» يشيد بـ مصطفى محمد وإمام عاشور

أشاد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، بالمستوى الذى قدمه النجم المصرى مصطفى محمد، خلال مواجهة منتخب «الفراعنة» ومنتخب غانا، التى انتهت بالتعادل الإيجابى 2-2.

ودون الـ«كاف» على حسابه الرسمى بمنصة التواصل الإجتماعى «إكس»: «من أي مكان في الملعب، مصطفي محمد يستطيع التسجيل! هداف من طراز رفيع».

ويُذكر أن مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد، جاء ترتيبه فى المركز الثانى لجدول مسابقة كأس الأمم الأفريقية برصيد هدفين حتى الآن بواقع هدف فى مرمى منتخب موزمبيق وهدف مرمى منتخب غانا.

فيما يتصدر مهاجم منتخب غينيا الاستوائية إيمليو نسووي جدول ترتيب مسابقة كأس الأمم الأفريقية برصيد 3 أهداف.

وفى السباق نفسه، بثت صفحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» فيديو لنجم الوسط للـ«الفراعنة» إمام عاشور، تضمن لمسات اللاعب في مباراة الفراعنة وغانا أيضًا.

وعلقت الصفحة الرسمية على أداء إمام عاشور قائلة: «أداء إمام عاشور كان مؤثراً في تعادل مصر وغانا في في بطولة أمم أفريقيا».