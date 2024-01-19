فتح باب التنازلات للترشيح لانتخابات التجديد النصفى لـ” البيطريين” الاحد المقبل
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للبيطريين، فتح باب التنازلات بدءا من يوم الأحد المقبل الموافق 21 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024 ، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الكشوف النهائية لأسماء المرشحين بالانتخابات يوم الأحد 28 يناير 2024، وإجراء الانتخابات 6 مارس 2024، وتتم انتخابات التجديد النصفى على مقعد النقيب العام ،والذى يتنافس عليها 17 مرشحاً، بالاضافة الى الانتخاب على رورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.