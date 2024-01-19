غلق باب تلقى أوراق الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين الثلاثاء القادم

تستمرالنقابة العامة للمهندسين، فى تلقى أوراق الترشح لانتخابات التجديد النصفى على كل المراكز النقابية الشاغرة حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 يناير 2024،وسيتم فتح باب تلقى التنازلات والطعون يومى الأحد والإثنين 28-29 يناير 2024، وستجرى الانتخابات على مقاعد نصف الأعضاء “مجالس الشعب الهندسية، مجالس النقابات الفرعية” ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات نفاذا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 2133 لسنة 1975، ويتم تلقى طلبات الترشح بالانتخابات، بمقر النقابة العامة للمهندسين، وجميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، ليكون الترشح على مجالس الشعب الهندسية “الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، المعمارية، تعدين وبترول، الكيميائية والنووية، صناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، الأماكن الشاغرة لمجالس النقابات الفرعية: مطلوب لكل مجلس نقابة فرعية عدد 7 أعضاء من التخصصات المختلفة، ويشترط للترشح لانتخابات التجديد النصفى، أن يكون المرشح مسددا للاشتراكات حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات، وأن يتم تقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لنقابة المهندسين المصرية، وتقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل بأحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية موجها لنقابة المهندسين المصرية.