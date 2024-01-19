أمم آسيا 2023.. منتخب إندونيسيا يفوز على منتخب فيتنام بهدف نظيف

فاز منتخب إندونسيا على منتخب فيتنام بهدف دون رد في الجولة الثانية، ضمن المجموعة الرابعة لمنافسات كأس أمم آسيا المقامة بقطر 2023.

وسجل منتخب إندونيسيا هدفه الوحيد في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، عن طريق اللاعب اسناوي مانجكوالام قبل نهاية الشوط الأول بدقائق واستمر الشوط الثاني بتقدم إندونيسيا بالهدف الوحيد، ضمن منافسات أمم آسيا 2023، فى اللقاء الذى جرى على استاد عبدالله بن خليفة.

وبهذا الفوز يكون ترتيب المجموعة كالتالى:

العراق، 6 نقاط.

اليابان، 3 نقاط.

إندونيسيا، 3 نقاط .

فيتنام، بلا نقاط.