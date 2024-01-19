كأس آسيا 2023.. إيران إلى دور الـ16 على حساب هونج كونج بهدف نظيف

بصعوبة بالغة، فاز منتخب إيران على نظيره منتخب هونج كونج، بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم “الجمعة”، فى منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023.

سجل هدف منتخب إيران الوحيد لاعبه مهدي قائدي في الدقيقة 24، ليمنح منتخب إيران صدارة المجموعة برصيد ست نقاط وبطاقة العبور لدور الـ 16.

وبهذه النتيجة يصبح المنتخب الإيراني رابع المتأهلين للدور الثاني بعد قطر والعراق وأستراليا، الذين حققوا الفوز في أول جولتين أيضا بالمجموعات الأولى والثانية والرابعة للمونديال الآسيوي.

فيما جاء منتخب هونج كونج في ذيل الترتيب بلا نقاط، بعد أن خسر مباراته الثانية على التوالي بعد خسارته أمام الإمارات بنتيجة 1 / 3 في الجولة الأولى.

فيما يأتى منتخب الإمارات ثانيا برصيد أربع نقاط ثم فلسطين برصيد نقطة واحدة.

وتصبح مواجهة فلسطين ضد هونج كونج في الجولة الثالثة، فاصلة للفريقين في إطار سعيهما لانتزاع بطاقة التأهل في وصافة المجموعة أو ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية بالجولة الثالثة يلعب منتخب إيران ضد نظيره الإماراتي في مباراة مهمة أيضا للأبيض لحسم تأهله من المجموعة.