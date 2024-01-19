كأس أمم إفريقيا 2023.. من بوابة الكاميرون.. السنغال إلى دور الـ16 بثلاثية مقابل هدف

فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم “الجمعة”، على ملعب “شارليس كونان باني”، فى مدينة ياموسوكرو، فاز منتخب السنغال على نظيره منتخب الكاميرون، بثلاثية مقابل هدف، في منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، فى كأس أمم أفريقيا 2023.

أحرز هدف التقدم لمنتخب السنغال اللاعب إسماعيلا سار فى الدقيقة 16. من زمن الشوط الأول.

فيما سجل اللاعب حبيب ديالو، الهدف الثانى فى شباك منتخب الكاميرون فى الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

وأحرز لاعب منتخب الكاميرون جان شارل كاستيليتو، الهدف الأول لمنتخب بلاده، فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء، فيما اختتم ساديو مانى ثلاثية السنغال فى الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذه النتيجة يتربع منتخب السنغال، على صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه الكبير فى الجولة الأولى على نظيره منتخب جامبيا، بثلاثية نظيفة، فيما توقف رصيد المنتخب الكاميرونى نقطة وحيدة، من تعادله مع نظيره منتخب غينيا، بهدف لمثله، ليحل ثالثا بجدول الترتيب.

ولقاء الليلة هو الخامس بين المنتخبين عبر تاريخ كأس أمم أفريقيا، حيث كانت المواجهة الأولى، فى مرحلة مجموعات نسخة عام 1990، وحقق أسود التيرانجا، الفوز بنتيجة 2 – 0، وكانت المواجهة الثانية فى ربع نهائى نسخة 1992، وفاز منتخب الأسود غير المروضة بهدف نظيف.

وكانت المواجهة الثالثة فى نهائى نسخة عام 2002، وحسمها المنتخب الكاميرونى بركلات الترجيح بنتيجة 3 – 2، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى، أما المواجهة الأخيرة، كانت فى ربع نهائى نسخة عام 2017، وحسمها منتخب الأسود غير المروضة أيضا بركلات الترجيح 5 – 4، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى.

وبهذا يصبح منتخب السنغال ثانى منتخب يتأهل لدور الـ16، بعد جاء منتخب الرأس الأخضر أول المتأهلين من المجموعة الثانية إلى دور ثمن النهائي، عقب فوزه على موزمبيق بثلاثية نظيفة.