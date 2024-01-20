وزير الصحة يصطحب المرضى بمستشفى حلوان العام للتحقق من شكواهم ويوجه بإحالة مدير الصيدلية للتحقيق

استهل الدكتور “خالد عبدالغفار” وزير الصحة والسكان، جولته الميدانية المفاجئة، صباح اليوم السبت، بتفقد مستشفى حلوان العام بمدينة حلوان، في محافظة القاهرة….يأتي ذلك في إطار زياراته الدورية الميدانية المفاجئة، والتي يجريها على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.

أشار الدكتور “حسام عبدالغفار” المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد أقسام مستشفى حلوان، وأبدى بها ملاحظاته بناءً على الواقع الفعلي للعمل بالمستشفى، والتي قام على إثرها باتخاذ عدد من الإجراءات،وتفقد الوزير (شباك التذاكر، وقسم الاستقبال والطوارىء، والعيادات الخارجية، والغسيل الكلوي، والمعامل، والأشعة، ومكتب تنظيم الأسرة، والصيدلية).

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير حرص على الوقوف بين صفوف المواطنين المتواجدين بالمستشفى، والاستماع إليهم، واصطحابهم إلى الأقسام المختصة بشكوى كل منهم، للوقوف على المشكلة وأسبابها، حيث رافق الوزير عدد من المشتكين من الصيدلية بعدم توافر بعض الأدوية، واطلع الوزير على «الروشتات الدوائية»، وقام بمقارنتها بالمتوافر داخل الصيدلية، وأسباب إبلاغ المرضى عن عدم توافر الأدوية .

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه في هذا الصدد بتحويل مدير صيدلية المستشفى والعاملين بها للتحقيق الفوري، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، بعد التأكد من قيامهم بإبلاغ المرضى بعدم توافر الدواء، على الرغم من توافره بصيدلية المستشفى، مؤكدًا عدم التهاون في حق المريض في هذا الشأن، ومحاسبة المقصرين.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه بالتحقيق العاجل في نقص المستلزمات الطبية بالمستشفى، والتي تؤثر على جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمرضى، بناءً على ما لمسه الوزير في مختلف العيادات الطبية بالمستشفى، كما تفقد الوزير عيادة تنظيم الأسرة للوقوف على وسائل الصحة الإنجابية المتاحة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير أجرى اتصالاً برئيس قطاع تنظيم الأسرة للوقوف على أسباب عدم توافر أحد أنواع الوسائل بناءً على احتياج عدد من السيدات المترددات على القسم، حيث أكد الوزير للسيدات أن جميع الوسائل متوفرة ولكن بعض الأنواع المستوردة قد يتأخر وصولها ويمكنهن الحصول على الوسيلة المتاحة المناسبة، واعدًا إياهن بأن كافة الوسائل بجميع أنواعها ستتوافر من صباح الغد في المستشفى ويمكنهن الحصول عليها.

و أضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بسرعة تجديد وتشغيل جهاز أشعة الرنين بالمستشفى، لتكامل الخدمة المقدمة للمرضى، كما وجه الوزير بالتوسع في العيادات الخارجية باستخدام الغرف المتاحة بالمستشفى، لحل مشكلة الزحام في العيادات، خاصة قسم الأطفال.

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير أجرى اتصالاً بوكيل وزارة الصحة في محافظة القاهرة، للوقوف على أسباب تلك الملاحظات، موجهًا في هذا الشأن بعقد اجتماع عاجل لبحث ما يعانيه مستشفى حلوان العام، رغم حرص الوزارة على توفير كافة الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية بالمستشفيات.

وأشار “عبدالغفار” إلى أن الوزير وجه مدير المستشفى بمتابعة كافة الملاحظات التي رُصدت خلال الزيارة، وكتابة تقرير مفصل بشأنها، كما شدد على تخصيص مكتب لخدمة المواطنين داخل المستشفى لإرشاد المرضى، نظرًا للتردد العالي عليه.

و أضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قطعة الأرض المجاورة للمستشفى، والذي تم تحصيصه لإنشاء مستشفى حلوان العام الجديد، مؤكدًا سرعة البدء في إنشاء المستشفى والذي سيخدم عدد كبير من أهالي مدينة حلوان.