خلال زيارته لمحافظة أسوان ..”سويلم”: سرعة التعامل مع المخالفات الإدارية التى تم رصدها فى استغلال أملاك الري بإسنا

فى إطار زيارته اليوم السبت الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢٤ لمحافظة أسوان، تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ،مقر مبنى هندسة ري إسنا موجها بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمبنى ، كما تفقد سيادته مبنى إدارة قناطر اسنا الجديدة ، وإدارة الأملاك بالوجه القبلي ، وتفقد المستشفي والنادي المقامان على أملاك الرى بإسنا ، حيث وجه الدكتور سويلم للسيدة المهندسة/ رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري لبحث تطوير استغلال أملاك الرى الواقعة أمام مبنى هندسة ري إسنا ، ودراسة زيادة إيرادات الوزارة من هذه الأملاك ، وسرعة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخالفات الإدارية التى تم رصدها فى إستغلال أملاك الري بالمستشفى والنادى .

وخلال لقاءه بالعاملين ، أكد الدكتور سويلم على أهمية زيادة معدلات تحصيل المستحقات الخاصة بالوزارة لتمكين الوزارة من زيادة المكافآت التحفيزية للعاملين بها ، كما شدد سيادته علي تطبيق معايير وآليات التحفيز والمكافآت لتحقيق عدالة توزيع المكافآت والحوافز علي جميع المستويات الوظيفية بالوزارة ، والعمل على زيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالوزارة .

كما وجه بتطوير فرع مركز التدريب الإقليمى بإسنا لتوفير المزيد من الدورات التدريبية المتميزة للعاملين بمحافظات الوجه القبلى .