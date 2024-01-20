أمم إفريقيا 2023.. الجزائر تنجو من فخ الهزيمة وتخطف التعادل من منتخب “الخيول”

نجح منتخب الجزائر فى الإفلات من فخ الهزيمة أمام بوركينا فاسو، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم “السبت”، على ملعب “السلام” بمدينة بواكي الإيفوارية، في الجولة الثانية لدور المجموعات ضمن كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة في كوت ديفوار.

ويعود الفضل فى خروج منتخب “محاربي الصحراء” في خروجه بنقطة ثمينة من هذه المواجهة لمهاجمه بغداد بونجاح، الذي أحرزه هدفيه، الأول في الدقيقة 51 والثاني في الوقت القاتل، عند الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا للضائع من عمر المباراة.

فيما أحرز ثنائية منتخب “الخيول”، المهاجمين محمد كوناتي، وبيرتراند تراوري في الدقيقتين (45، 71 من ضربة جزاء) على الترتيب، من زمن اللقاء.

وتعد هذه هى المباراة الثانية التى يخرج فيها منتخب الجزائر متعادلا على التوالي، بعدما تعادل فى لقاءه الأول أمام نظيره الأنجولي (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء “الاثنين” الماضي، على ملعب السلام أيضا، في بداية مشواره فى منافسات النسخة الحالية لبطولة القارة السمراء، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة (D) حتى الآن، وفى انتظار نتيجة المباراة الثانية بين منتخبي موريتانيا وأنغولا في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

فيما كان منتخب بوركينا فاسو “الخيول”، قد انتزع فوزا ثمينا من نظيره الموريتاني بهدف وحيد جاء في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما يوم “الثلاثاء” الماضي، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، في صدارة المجموعة.