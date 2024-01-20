وزير الصحة ومحافظ بني سويف يناقشان أوضاع المنظومة الصحية بالمحافظة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا مساء اليوم السبت، وذلك عقب الجولة الميدانية المفاجئة التي أجراها الوزير، بعدد من مستشفيات محافظة بني سويف.

تضمن الإجتماع مناقشة ما لمسه الوزير على أرض الواقع، خلال زيارته الميدانية والإجراءات التي اتُخذت حيال ذلك، والتي تهدف في الأساس إلى الوقوف على العمل والتعرف على المشكلات والتحديات التي قد تعوق تقديم الخدمة الطبية بكفاءة وجودة، يلمسها المواطنين المترددين على المنشآت الطبية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تم مناقشة آليات إحكام وتشديد الرقابة والمتابعة على سير العمل بالمستشفيات والذي ينعكس على التزام المستشفيات وجميع العاملين بها بتقديم خدمات طبية بجودة عالية ،وتم طرح موقف المشروعات القومية الجاري تنفيذها في القطاع الصحي بمحافظة بني سويف، وعلى رأسها مستشفيات ببا المركزي، وناصر العام.

من جانبه، أكد محافظ بني سويف، أهمية الزيارات الميدانية التي يقوم بها الوزير، وقطاع المتابعة بالوزارة، والتي تأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن الأجهزة المعنية بالمحافظة، تواصل جهودها في مجال دعم ومتابعة كافة المستشفيات، من حيث الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة، بجانب المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع