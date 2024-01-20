أمم آسيا 2023.. بهدف قاتل في مرمى ماليزيا.. البحرين تنعش آمالها للوصول لدور الـ16.

تمكن اليوم المنتخب البحريني من انتزاع فوزا ثمينا على حساب نظيره المنتخب الماليزي بهدف دون رد، في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا لكرة القدم.

أحرز الهدف الوحيد فى اللقاء المهاجم علي مدن، في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع لزمن اللقاء، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في قطر.

ويعد هذا الفوز هو الأول في النسخة الحالية للبطولة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام نظيره الكوري الجنوبي (3-1)، ليحصد أول ثلاث نقاط، وينعش آماله في بلوغ دور الـ16 لنهائيات النسخة الحالية لمسابقة كأس آسيا لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في قطر.

وبهذا الفوز يأتى منتخب البحرين فى المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة (E)، بفارق نقطة واحدة خلف كل من منتخبي كوريا الجنوبية والأردن.

وتنص قواعد البطولة على تأهل البطل والوصيف من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

فيما تعد هذه الخسارة هى الثانية للمنتخب الماليزي على التوالي، والتى هوت به إلى قاع المجموعة دون نقاط.