في افتتاح البطولة الدولية الودية بالإمارات.. الزمالك يخسر بثلاثية مقابل هدف

فاز فريق نادي الوحدة على ضيفه فريق نادى الزمالك بثلاثية مقابل هدف، في افتتاح مباريات البطولة الدولية الودية التي ينظمها الفريق الإماراتي.

جاءت الأهداف الإماراتية الثلاث في الشوط الثاني، بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

لعب الفريقين بحذر خلال أحداث الشوط الأول من المباراة، مع أفضلية في السيطرة والاستحواذ لأصحاب الضيافة.

وفي الشوط الثاني نجح نادي الوحدة فى تسجيل هدف التقدم على الزمالك (1-0) في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني (ق 46) عن طريق اللاعب منصور سعيد المنهالي.

وأضاف نادى الوحدة الهدف الثاني في الدقيقة 72 بتسديدة صاروخية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس محمد عواد، وسط اعتراض لاعبى الزمالك بدعوى أن الهدف به شبهة تسلل.

وأختتم نادى الوحدة أهدافه فى الدقيقة 75 عن طريق اللاعب “أحمد نور الله”، الذى استغل كرة قصيرة رجعت من المدافع محمود حمدي “الونش” برأسه لمحمد عواد.

وفى الدقيقة 85 أحرز المهاجم البديل سامسون أكينيولا، هدف حفظ ماء وجهه للزمالك من ركلة جزاء تحصل عليها ونفذها بنجاح لاعب الوسط “محمد روقا”.

يشارك الزمالك في البطولة التي يستضيفها ملعب آل مكتوم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بمشاركة أندية أهلي جدة السعودي والوحدة الإماراتي والرجاء البيضاوي المغربي ووهان ثري تاونز الصيني وأم صلال القطري والإتفاق السعودي.