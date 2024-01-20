أمم إفريقيا 2023.. أنجولا تفوز على موريتانيا بثلاثية وتتصدر المجموعة الرابعة

حقق منتخب أنجولا فوزًا ثمينًا على نظيره المنتخب الموريتاني بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب بواكي مساء اليوم “السبت”، في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

أحرز هدف المنتخب الأنجولي لاعبه جاسينتو دالا، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 30 و 50، فيما أضاف زميله جيلبرتو الهدف الثالث في الدقيقة 53.

فيما أحرز سيدي عمار الهدف الأول لمنتخب موريتانيا في الدقيقة 43، قبل أن يضيف زميله أبو بكر كويتا الهدف الثاني في الدقيقة 58، لينتهي اللقاء بفوز أنجولا بثلاثة أهداف لهدفين.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب أنجولا رصيده للنقطة الرابعة في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، بفارق الأهداف عن منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد موريتانيا دون نقاط بالمركز الأخير.