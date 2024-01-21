أمم إفريقيا 2023.. “نسور قرطاج”ينتزع نقطة ثمينة أمام “نسور” مالى

بتعادل إيجابي، خرج منتخب تونس من مباراته أمام نظيره منتخب مالي بهدف لكل منهما ونقطة ثمينة ومهمة، فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس “السبت”، فى منافسات ثاني جولات دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم “كوت ديفوار 2023”.

تقدم المهاجم المالي لاسين سينايوكو بهدف سجله فى الدقيقة 10 من بداية اللقاء.

فيما تعادل لاعب خط الوسط التونسي حمزة رفيعة “لنسور قرطاج” في الدقيقة العشرين من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب “أمادو جون كوليبالي” بمدينة كورهوغو الإيفوارية وشهد اللقاء غياب ثنائي الأهلي علي معلول لاعب تونس وأليو ديانج لاعب مالي عن المشاركة في اللقاء ، فيما حل سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك بديلا في تشكيل تونس بدلا من القائد يوسف المساكني في الدقيقة 88.

بهذا التعادل يحصل منتخب تونس على أول نقطة له في النسخة الحالية لبطولة القارة السمراء، وذلك بعد أن كان قد بدأ بهزيمة تاريخية أمام نظيره الناميبي (0-1) في المباراة التي جمعتهما، يوم “الثلاثاء” الماضي، على ملعب “أمادو جون كوليبالي” بمدينة كورهوغو الإيفوارية “ساحل العاج”، وتقدم إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة (E)، بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين جنوب إفريقيا وناميبيا مساء اليوم “الأحد”.

فيما رفع منتخب مالي رصيده إلى أربع نقاط، وكان قد بدأمشواره في نهائيات النسخة الحالية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالفوز على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين دون رد، يوم “الثلاثاء” الماضي أيضا، وعلى نفس الملعب، منفردا بصدارة المجموعة.