بعد تغاضيه عن احتساب ركلة جزاء.. تونس تقدم احتجاجا ضد حكم لقاء مالى للاتحاد الأفريقى

أكد العضو بالجامعة التونسية لكرة القدم حسين جنيح، أن هناك احتجاجًا سيُقدم للاتحاد الأفريقي من الاتحاد التونسى، ضد حكم لقاء «نسور قرطاج» أمام مالى، الغانى دانيال لاريا نيي آي، بعد تغاضيه عن ركلة جزاء واضحة للمنتخب التونسى أمام مالى، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس «السبت»، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2023 وانتهت بالتعادل 1-1.

وكشفت صحيفة الشروق التونسية، أن العضو بالجامعة التونسية حسين جنيح، أكد أنهم سيقدمون احتجاجا رسميا على أداء الطاقم التحكيمي لمباراة مالي لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد تغاضيه عن ركلة جزاء واضحة إثر تدخل واضح على يوسف المساكنى.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة مباراة تونس ضد مالي خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت، على ملعب “أمادو جون كوليبالي”، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

وكان منتخب مالي قد تقدم بإحراز هدف عن طريق اللاعب سيناكو في الدقيقة 10 وتعادل في الدقيقة 20 حمزة رفيعة لمنتخب نسور قرطاج.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب مالي المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل تونس المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في انتظار مباراة الغد الثانية في المجموعة التي تجمع ناميبيا مع جنوب أفريقيا.