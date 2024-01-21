أمم إفريقيا 2023.. النتائج السيئة وصلت منتخب المغرب.. أفلت من هزيمة أمام الكونغو

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكلا المنتخبين نتيجة مباراة “أسود الأطلس” والكونغو الديمقراطية، التي أقيمت على ملعب “سان بيدرو” مساء اليوم “الأحد”، فى منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

بدأ منتخب المغرب التسجيل فى الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول، عن طريق مدافعه أشرف حكيمي ليضع فريقه فى المقدمة، وبدا أن اللقاء يسير فى اتجاه المغاربة، وأن النتيجة ستكون ثقيلة على منتخب الكونغو الديمقراطية.

في المقدمة بهدف مبكر سجله بعد مرور ست دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.

وكاد منتخب الكونغو أن يرد خلال أحداث الشوط الأول، عندما احتسب حكم اللقاء في الدقيقة 42، ضربة جزاء تصدى لها المهاجم الكونغولي “سيدريك باكامبو”، والذى تكفل بإهدارها لينتهى الشوط الأول بتقدم “أسود الأطلس”.

وفى الدقيقة 76من عمر المباراة، يرد لاعب خط الوسط الكونغولي سيلاس وامانجيتوكا، بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 76.

وبهذه النتيجة يرفع “أسود الأطلس” رصيده لأربع نقاط، متصدار المجموعة السادسة، فيما رفع منتخب جمهورية الكونغو رصيده إلى نقطتين، منفردا بالمركز الثاني في جدول الترتيب، مؤقتا انتظارا لنتيجة المواجهة الثانية التي ستجمع منتخبي زامبيا وتنزانيا في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

وعن سبب تراجع أداء المنتخب المغربى صرح المدير الفنى للمنتخب المغربى قائلا: «لا يمكن أن أطالب اللاعبين بأكثر مما قدموه أمام الكونغو، وإلا سيكون جنونا لو طلبت ذلك منهم، لأن الطقس الحار مع الرطوبة الخانقة تمنحهم الأعذار الكافية».