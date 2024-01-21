كأس آسيا 2023.. منتخب عمان يسقط مجددا أمام تايلاند بالتعادل السلبى

على ملعب «عبدالله بن خليفة»، سقط منتخب عمان الأول لكرة القدم، مساء اليوم “الأحد”، في فخ التعادل السلبي أمام نظيره منتخب تايلاند في إطار منافسات مسابقة كأس آسيا 2023، المقامة حاليًا في دولة قطر.

بدأ الشوط الأول من اللقاء، بسيطرة لصالح المنتخب العماني على مجريات اللعب، ولكن دون خطورة على المرمى التايلاندى، وحاول في الشوط الثاني أن يترجم سيطرته ويحرز أهدافًا، لكن لم يتمكن من استغلال الفرص التي سنحت للاعبيه.

وبهذه النتيجة، يواصل منتخب تايلاند تصدره لجدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، فيما يأتي المنتخب العمانى في المركز الثالث برصيد نقطة.