أمم إفريقيا 2023.. منتخب زامبيا يخطف تعادلا ثمينا من منتخب تنزانيا

حقق منتخب زامبيا تعادلا إيجابيا أمام منتخب تنزانيا، بهدف واحد لكل منهما، فى اللقاء الذى جرى بينهما على ملعب “سان بيدرو” مساء اليوم “الأحد”، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة، ضمن دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

تقدم المنتخب التنزانى في الدقيقة 11، عن طريق لاعبه هابيجود مسوفان، وتستمر السيطرة بيت المنتخبين لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب تنزانيا بهدف نظيف دون رد.

وقبل نهاية الشوط الثاني والمبارة، وتحديدا فى الدقيقة 88 يدرك المنتخب الزامبي هدف التعادل، عن طريق لاعبه باستون داكا، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبهذه النتيجة، يرفع منتخب زامبيا رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث من المجموعة السادسة، بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية صاحبة المركز الثاني، فيما حصد المنتخب التنزاني أولى نقاطه في بطولة إفريقيا هذا العام.