كأس أمم آسيا 2023.. السعودية إلى دور الـ16 فاز على قيرغيزستان بثنائية نظيفة

حسم المنتخب السعودي تأهله لدور الستة عشر من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بعد الفوز على منتخب قرغيزستان بهدفين نظيفين، اليوم “الأحد”، فى منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة بالبطولة.

وحقق المنتخب السعودي العلامة الكاملة، ورفع رصيده إلى 6 نقاط بعد تحقيقه الانتصار الثاني على التوالي، ليضمن التأهل للدور المقبل، فيما ستحسم مواجهته في الجولة الثالثة بالمجموعة أمام تايلاند، صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، هوية متصدر المجموعة.

فيما جاء منتخب عمان فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وأخيرا منتخب قرغيزستان فى المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.

أحرز المنتخب السعودي هدفه الأول عن طريق محمد كنو في الدقيقة 35، وأضاف فيصل الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.