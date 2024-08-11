اورشليم بوست: اندلعت أعمال عنف بينما طالب الإسرائيليون بإجراء انتخابات في تل أبيب

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اندلعت أعمال عنف بينما طالب الإسرائيليون بإجراء انتخابات في احتجاجات تل أبيب

بقلم طاقم القدس بوست نُشر: 9 مارس 2024 21:26

تم التحديث: 9 مارس 2024 22:43

متظاهرون وضباط شرطة يتصادمون في تظاهرة في كابلان في تل أبيب، 9 مارس 2024. (عبر معاريف)

حوالي 20,000 متظاهر حضروا التظاهرة في كابلان، وكان هناك المزيد في حوالي 30 تظاهرة مبكرة في جميع أنحاء البلاد.

عُقدت تظاهرة ضد الحكومة، تضمنت بيانات سياسية من كبار المسؤولين وأُبلغ عن اشتباكات عنيفة مع الشرطة، ليلة السبت في شارع كابلان بتل أبيب.

حضر حوالي 20,000 متظاهر إلى التظاهرة في كابلان، وكان هناك المزيد في حوالي 30 تظاهرة مبكرة في جميع أنحاء البلاد. في كابلان، تحدث رئيس فرع الاستخبارات السابق أموس ملكا، داعياً إلى تقديم موعد الانتخابات.

“يقولون لنا – انتخابات الآن؟ في خضم حرب؟ نقول – نعم. هناك ثمن يدفع، لكن ثمن بقاء هذه الحكومة المسيانية في السلطة برئاسة زعيم غير كفء أعلى بكثير”.

وأضاف ملكا: “إن سلسلة الإخفاقات الاستخباراتية والعملياتية والسياسية لا يمكن تصورها ولا تغتفر. فشلت صفوف الاستخبارات والعمليات، حتى كبار المسؤولين وضباط القيادة، وتحملوا المسؤولية، وسيتعلمون من الأخطاء السابقة. ليس كالمسؤولين في المستويات السياسية، وبالتأكيد ليس رئيس الوزراء. منذ 7 أكتوبر، كان يدير حرباً للبقاء السياسي دون أي خطوط حمراء”.

وأفادت شرطة إسرائيل يوم السبت بشأن الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين وضباط الشرطة في المنطقة، قائلة: “هذا المساء، انتشرت شرطة إسرائيل بكثافة للأمن والحفاظ على النظام العام كجزء من تظاهرة مخطط لها.

وافقت شرطة إسرائيل على طلب إقامة التظاهرة هذا المساء، وفقًا للشروط المتفق عليها مع المنظمين، في شارع كابلان 20، تل أبيب، على عشب قريب من مجمع سارونا. تم إغلاق جزء من شارع كابلان أمام المتظاهرين، بهدف السماح بالتوازن بين حرية التظاهر بشكل شرعي وحرية الحركة مع التأثير بأدنى حد على الروتين.

تجمع عدد من المتظاهرين بشكل غير قانوني عند تقاطع كابلان وبدأوا في انتهاك النظام ومواجهة الشرطة، واقتحام الأسوار الشرطية، وإلقاء قنابل دخانية، وإطلاق قنبلة غاز، بالقرب من مول عزريئيلي، كل هذا على عكس التظاهرة المعتمدة.

بعد ذلك، أعلن ضابط شرطة قائد في المنطقة أن التظاهرة غير قانونية وأنه يجب تفريق التقاطع. في ضوء حقيقة أن البعض منهم لم يمتثل لتعليمات الشرطة، تم اعتقال متظاهر لإلقائه قنبلة دخانية وانتهاكه للنظام العام وعدم امتثاله لأوامر ضابط شرطة.

تعتبر شرطة إسرائيل حق التظاهر حجر الأساس في بلد ديمقراطي وتسمح بالتظاهرات طالما أُقيمت في إطار القانون. وفي الوقت نفسه، لن تسمح الشرطة بأي اضطرابات من أي نوع، أو الإضرار بحرية الحركة، أو أي سلوك قد يعرض سلامة الجمهور للخطر.

نأخذ انتهاكات النظام، التي تؤدي إلى تحويل قوات الشرطة المشاركة في مهام الأمن والحفاظ على السلامة العامة، على محمل الجد. وسنتصرف بعدم التسامح مطلقًا تجاه من يعكرون النظام ولن يستمعوا لتعليمات الشرطة.