اقبال كبير من المواطنين على معرض أهلا رمضان بالطالبية

شهد معرض أهلا رمضان بحى الطالبية الذى تم افتتاحه منذ ايام إقبال كبير من المواطنين الذين توافدوا على المعرض منذ الصباح الباكر.

ويضم المعرض جميع السلع الغذائية والأساسية واللحوم والدواجن ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة

ويذكر أنه تم افتتاح عدة معارض بمحافظة الجيزة منها المعرض الرئيسي بحى العمرانية على مساحة 2000م بالاضافة الى معارض مراكز البدرشين والحوامدية لتوفير كافة السلع للمواطنين بصورة دائمة وبأسعار مناسبة وجارٍ الاستعداد لافتتاح معرض أهلًا رمضان بحي إمبابة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاضافة إلى 400 منفذ ثابت ومتحرك يتبع مختلف الجهات المساهمة للوصول إلى مختلف أنحاء المحافظة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الاستمرار والالتزام بدعم جميع السلع الإستراتيجية والأساسية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة وتزويد المعارض بالنواقص بشكل فورى .

وشدد المحافظ أنه تم تشكيل لجان رقابية وتفتيشية للتأكد من جودة السلع المعروضة وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض .