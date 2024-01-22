قومى المرأة ينظم ورش تدريبية لتمكين المرأة بمحافظة بني سويف 

فى اطار تنفيذ مشروع “دعم وتنفيذ استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة” والذى ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس ، وضمن محور التمكين الاقتصادي للمرأة وفي ضوء التدريبات الحرفية بالمشاغل والوحدات الإنتاجية، نظم المجلس ٥ ورش تدريبية بمحافظة بني سويف مستهدفا ١٠٧ متدربة ، واستمرت على مدار ١٥ يوم .

تضمنت الورش تدريب السيدات على عدد من الحرف اليدوية مثل صناعه منتجات جلدية و فن التطريز ، بهدف تعزيز قدراتهن وتنمية مهاراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوي المعيشي لهن ولأسرهن