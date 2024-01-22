في غياب محمد صلاح ليفربول يسحق بورنموث برباعية نظيفة

حقق فريق ليفربول فوزً ثمينًا على ملعب مضيفه بورنموث برباعية دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس «الأحد»، ضمن منافسات الجولة 21 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز الهدفين الأول والثاني «للريدز» في الدقيقتين (49، و90) على التوالى، فيما تكفل زميله المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا بتسجيل الهدفين الآخرين عند الدقيقتين (70، و79) من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب «فيتاليتي – Vitality Stadium» بمدينة بورنموث، في غياب النجم المصري محمد صلاح، الذي يشارك مع منتخب «الفراعنة» في نهائيات كأس إفريقيا «كوت ديفوار 2023».

وبذلك يكون فريق ليفربول، قد حقق انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 48 نقطة، مبتعد في صدارة الدوري «البريمير ليج» بفارق 5 نقاط عن وصيفه مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة.

فيما تعرض نادي بورنموث للهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم الترتيب برصيد 25 نقطة.