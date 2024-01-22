“سويلم “: تدريب العاملين بهيئة السد العالى لرفع كفاءتهم وتحسين منظومة العمل
في ثالث أيام زيارته لمحافظة أسوان .. عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً بمقر الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، حيث تم إستعراض عدد من العروض التقديمية التي توضح أعمال وأنشطة الهيئة في الفترة الماضية ، وأعمال التطوير والصيانة الدورية التي تتم لكافة منشآت السد العالى وخزان أسوان .
وعقب ذلك عقد الدكتور سويلم (٣) لقاءات مع شباب المهندسين بالهيئة ، والمهندسين بالهيئة ، و أعضاء نقابة العاملين بالهيئة ، وخلال هذه اللقاءات إستمع سيادته لطلبات ومقترحات العاملين لتطوير منظومة العمل بالهيئة و رؤية التطوير المستقبلية .
وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية التدريب لرفع كفاءة العاملين بالهيئة وتحسين منظومة العمل ، والتوجيه بالإستجابة لطلبات العاملين بما ينعكس إيجاباً على منظومة العمل والمتاح منها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة ، كما توجه الدكتور سويلم بالشكر لكافة العاملين بالهيئة على مجهوداتهم المبذولة خلال الفترة الماضية مع الدعوة للإستمرار في بذل المزيد من الجهد لخدمة الوزارة مستقبلاً .