وزارة العمل: بحث آليات تطوير أداء المناطق والمكاتب التابعة لمديرية العمل بالأقصر

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر ، اجتماعاً مع مديري المناطق ومديري الإدارات والمكاتب التابعة والمفتشين ، وذلك بالديوان عام للمديرية ، للوقوف على الإنجازات المحققة خلال العام الماضي بواسطة عرض تقديمي Power point، والاتفاق على آليات العمل خلال الفترة المقبلة فى ضوء بداية العام الجديد ، والوقوف على أهم المميزات للثبات عليها والتطوير منها ، وإستعراض المعوقات التي تحول بين أداء العمل وطرق حلها ، وذلك ضمن جهود المديرية لتفعيل المهام المنوط بها وأجهزتها القيام بها فى كافة الأعمال من التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل والتشغيل وخدمة المواطنين ، وأيضاً متابعة ومراقبة المنشآت فى تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وتنفيذ الخطط الموضوعة وضمان تنفيذ أحكام القوانين ذات الصلة فى كافة المنشآت ..

وأوضح الدكتور هشام محمد عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتفعيل المهام التى تقوم بها فى خدمة المجتمع وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد القومي والاستثمار وحماية ورعاية العمال فى مختلف القطاعات ، وأضاف مدير المديرية أنه جرى خلال العرض التقديمي قدم الشكر والتقدير لكافة الزملاء على رفع مستوى أداء مديرية العمل عن فتح مكاتب جديدة ودورات تدريبية وميكنة كعب العمل وميكنة إدارة التدريب وغيرها من الخدمات التي تقدمها المديرية ، ومؤكداً إستمرار كافة الأجهزة والمكاتب التابعة فى تحسين مستوى أدائها وابتكار آليات جديدة من أجل تيسير مهمة تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة.