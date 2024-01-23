وزارة العمل: زيارة لتعزيز علاقات العمل والالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت الإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، زيارة ميدانية لمصنع (اجيتو لتصدير الحاصلات الزراعية ) بمدينة فايد ،والتى يبلغ عدد العاملين بها 150 عامل ، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، بما يخص تشغيل ذوى الهمم ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ، والمساواة بين الجنسين، واشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، تأتي الزيارة ضمن سلسلة زيارات بدأتها المديرية للتواجد بين العاملين في مختلف المنشآت الصناعية على أرض المحافظة ، من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ، التي كفلها القانون لهم ، وكذلك لتعريف أصحاب الاعمال بأهمية الالتزام باحكام القانون بما يخص التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ، وأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة ..

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، تأتى هذه الزيارات تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديريات في جميع ملفات عملها والتواجد المستمر بين كافة العاملين في مختلف المنشآت لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن ، وأضاف مدير المديرية انه قام بعمل جولة تفقدية لمصنع اجيتو لتصدير الحاصلات الزراعية ، وجرى الاطمئنان على استيفاء المصنع لعدد ذوى الهمم بإجمالى 5 % من إجمالي عمالها ، والتزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور، استقبله خلالها عماد سيف رئيس مجلس إدارة الشركة ، ومحمد فتحى مدير الموارد البشرية ، وجلال محمد مدير الجودة ، و عمرو الدسوقي مدير الانتاج ، ومحمد سامي مدير أمن المصنع ، كما رافقه فى الجولة انتصار لوقا مدير إدارة العمل بفايد ،وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ، ومنى مصطفى مفتش عمل ، ومنال لطفي مفتش علاقات العمل ، وعبد الناصر علي متابع أحكام.