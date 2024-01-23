كأس أُمم آسيا 2023.. اليوم الجولة الختامية لدور المجموعات فى البطولة

تقام اليوم، الثلاثاء، 4 مواجهات ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة كأس آسيا 2023، وتتنافس العديد من المنتخبات العربية على بطاقة التأهل لدور الستة عشر.

منتخب سوريا في مواجهة منتخب الهند

يستعد المنتخب السوري لمواجهة نظيره منتخب الهند ظهر اليوم «الثلاثاء» في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023.

ويتمسك منتخب “نسور قاسيون” بفرصته في التأهل لثمن نهائب البطولة القارية، لكنه سيكون مطالبا بالفوز على الهند عندما يلتقيان الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب “البيت”، ضمن ختام دور المجموعات عن المجموعة الأولى.

وينتظر منتخب سوريا، هدية أستراليا أمام أوزبكستان في المباراة التي ستقام بنفس التوقيت، لحسم المتأهل في مركز الوصافة والفريق الذي سيضمن العبور في المركز الثالث.

مباراة أستراليا وأوزبكستان

كأس آسيا 2023، يستعد المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب أوزبكستان ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات كأس آسيا 2023، المقامة في قطر.

ويقع المنتخب الأسترالي في المجموعة الثانية بكأس الأمم الآسيوية برفقة كلًا من سوريا وأوزبكستان والهند.

ويتواجد المنتخب الأسترالي في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط جمعها من مباراتين، فيما يتواجد منتخب أوزبكستان في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من نفس عدد المباريات.

المنتخب الفلسطيني ضد منتخب هونغ كونغ

يبحث المنتخب الفلسطيني عن تأهل تاريخي مساء اليوم الثلاثاء عند مواجهة نظيره منتخب هونغ كونغ، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس آسيا 2023.

ويسعى منتخب فلسطين لتحقيق تأهل تاريخي للمرة الأولى في كأس آسيا، بتخطي هونغ كونغ على ملعب “عبد الله بن خليفة”، وهو يحتل حاليا المركز الثالث بنقطة واحدة بعد التعادل مع الإمارات، والفوز في اللقاء الأخير سيرفع عدد نقاطه إلى 4، ما يعني تعزيز حظوظه في بلوغ الدور المقبل.

صدام نارى بين الإمارات وإيران

يخوض منتخب الإمارات مواجهة صعبة أمام نظيره الإيرانى، فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد المدينة التعليمية، فى الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا 2023، في حين تتقابل فلسطين مع هونج كونج فى نفس التوقيت.

ويتصدر منتخب إيران المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط وضمن التأهل الى دور الـ16 من عمر بطولة كأس أسيا 2023،ـ فيما يأتى منتخب الإمارات، فى الوصافة برصيد 4 نقاط، بينما حصد منتخب فلسطين النقطة الأولى فى المركز الثالث، ويتذيل هونج كونج الترتيب بدون أى رصيد من النقاط.

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله، على مواجهة فلسطين مع نظيره الإماراتي، والتى جمعتهما مساء الخميس، على استاد “الجنوب”، في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من دور المجموعات، ببطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

حقق منتخب الإمارات فوزا كبيرا على هونج كونج بنتيجة 3-1، فى مستهل مشواره فى دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2023 باستاد خليفة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.